ВСУ были готовы: как сейчас развивается ситуация на севере и востоке Украины
Российская армия накапливает свои силы в Курской и Белгородской области РФ. Оккупанты ведут бои в приграничной зоне Украины, однако украинские военные были готовы к этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
По словам Коваленко, Силы обороны готовились к таким действиям врага. При этом вся активность россиян сопровождается агрессивной пропагандой относительно "обвала фронта" и якобы их "способности углубиться чуть ли не на 50 км".
Коваленко отметил, что такие заявления россиян не соответствуют действительности и возможностям.
"Оборона СОУ достаточно плотная, и сейчас пропаганда россиян традиционно "надувает" возможности российских войск, чтобы затереть реальность. Так же было год назад с событиями в Волчанске, когда враг писал о наступлении на Харьков", - написал Коваленко.
Он отметил, что бои в приграничье тяжелые и там сложно из-за значительного количества вражеских сил. Однако их возможности далеко не такие, которые озвучивают "военкоры" россиян.
Наступление России
Ранее представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия готовится к масштабному наступлению в Украине, вместо того, чтобы сигнализировать о готовности к мирным переговорам.
Кроме этого CNN писало, что записи видеонаблюдения уже несколько недель показывают украинским силам, что Россия перебрасывает значительные силы и технику на позиции всего в нескольких десятках километров от линии фронта.
По данным ОТГ "Харьков", россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.
А вот по словам председателя Сумской областной военной администрации Олега Григорова, российские войска захватили несколько приграничных сел в Сумской области. Вооруженные силы держат оборону и не позволяют врагу продвигаться.
Что происходит на Сумщине, куда добрался противник и какова его цель - в материале РБК-Украина.
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