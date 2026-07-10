В ВСУ будет новый вид войск, его возглавит герой Украины Дмитрий Волошин

В Украине создадут Объединенные силы быстрого реагирования как новую составляющую Вооруженных Сил Украины, которая объединит штурмовые подразделения, артиллерию и беспилотники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram -канал и соответствующий указ главы государства .

Зачем создают новые силы

Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. Новая структура должна стать современной и технологической штурмовой составляющей армии для максимально оперативного реагирования на фронте.

Параллельно в Украине планируется провести трансформацию штурмовых войск. По словам президента, в этой сфере накопилось много вопросов и проблем, которые необходимо решить.

"Прежде всего, в отношении людей. Правоохранительные органы делают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения", - подчеркнул Зеленский.

Кто возглавит новую структуру

Командующим Объединенными силами быстрого реагирования назначат боевого командира, Героя Украины Дмитрия Волошина. В настоящее время бригадный генерал возглавляет 8-й корпус ДШУ.

Зеленский отметил, что уже обсудил эту задачу с Волошиным и уверен, что способен обеспечить дальнейшее развитие способностей Вооруженных Сил Украины.

Детали решения и задачи Кабмина

Согласно Указу президента, новое формирование создается для наращивания возможностей ВСУ во время оборонных и наступательных операций. Новые силы помогут оперативно реагировать на современные вызовы войны и адаптировать структуру ВСУ к актуальным задачам.

Президент поручил Кабмину, главнокомандующему ВСУ и Генштабу осуществить мероприятия по созданию новых сил в составе Сухопутных войск, проработать вопросы возможного функционирования объединенных сил быстрого реагирования как отдельного рода сил ВСУ и внести соответствующие предложения.

Указ уже вступил в силу со дня его публикации.