ЗСУ в Бахмуті досягли головного: виснажили і змусили "вагнерівців" втекти, - Череватий

Українські військові виснажили сили ПВК "Вагнера" у Бахмуті та змусили їх втекти із великими втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили "Вагнера" втекти і ми зараз наносимо потужні удари по їхньому угрупуванню. Війська, які заходять замість "Вагнера", м’яко кажучи, не дуже прагнуть це робити. Вони знають, що було з їх попередниками, їхній моральний стан далекий від оптимального", - сказав він.

Череватий зазначив, що наразі росіяни здійснюють ротацію у Бахмуті та прикривають свою діяльність потужним артилерійським вогнем.

Так, лише за цю добу окупанти 452 рази били із ствольної артилерії та РСЗВ по українських позиціях, здійснили 6 авіанальотів. При цьому боєзіткнень не було.

"Ми не даємо ворогу спокійно проводити ротацію, наносимо удари - 107 окупантів знищено, 126 зазнали поранення, знищили ворожий БМП, 7 гармат, самохідну артилерійську установку "Піон", 3 польові склади з боєприпасами і 4 військових автомобілі", - сказав речник.

Він також нагадав про величезні втрати серед найманців. Так, західні медіа повідомляли про втрати ПВК "Вагнера", що складають від 60 до 100 тисяч поранених та загиблих бійців.

При цьому, за словами Череватого, багато хто сходиться у думці, що мінімум 20 тисяч вбитих при спробі взяти районний центр - це неймовірно багато.

Ситуація у Бахмуті

Наразі росіяни перегруповуються на Бахмутському напрямку. Так, ПВК "Вагнера" виводять свої війська, а замість на них на позиції заходить регулярна армія РФ.

За даними Міноборони, росіяни контролюють більшу частину Бахмута, але Сили оборони контролюють фланги. Українські бійці намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення.

Тим часом у Нацгвардії повідомляли, що окупанти на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу та перейшли до оборони.

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