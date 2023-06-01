ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу, - Нацгвардія

Новость на русском →
Бахмут, Четвер 01 червня 2023 13:33
Окупанти на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу, - Нацгвардія Фото: окупанти перейшли до оборони на Бахмутському напрямку (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу. Окупанти перейшли до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Нацгвардії полковника Миколи Уршаловича під час брифінгу.

"Ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів", - заявив він.

За словами представника Нацгвардії, окупанти збільшили інтенсивність артилерійських обстрілів на Бахмутському напрямку.

На інших напрямках ворог за рахунок великої кількості штурмових загонів намагався просуватися. На Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках окупанти не мали успіхів та зазнали втрат. Підрозділи Нацгвардії не втратили території на вказаних ділянках фронту.

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, окупанти на Бахмутському напрямку перегруповуються. "Вагнерівці" виводять свої війська, а замість на них на позиції заходить регулярна армія РФ.

За даними Міноборони, росіяни контролюють більшу частину Бахмута, але ЗСУ контролюють фланги. Українські військові намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення.

При цьому аналітики ISW вважають, що темпи боїв у Бахмуті та на околицях сповільнилися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Бахмут Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють