Окупанти на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу, - Нацгвардія

Російські війська на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу. Окупанти перейшли до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Нацгвардії полковника Миколи Уршаловича під час брифінгу.

"Ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів", - заявив він.

За словами представника Нацгвардії, окупанти збільшили інтенсивність артилерійських обстрілів на Бахмутському напрямку.

На інших напрямках ворог за рахунок великої кількості штурмових загонів намагався просуватися. На Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках окупанти не мали успіхів та зазнали втрат. Підрозділи Нацгвардії не втратили території на вказаних ділянках фронту.

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, окупанти на Бахмутському напрямку перегруповуються. "Вагнерівці" виводять свої війська, а замість на них на позиції заходить регулярна армія РФ.

За даними Міноборони, росіяни контролюють більшу частину Бахмута, але ЗСУ контролюють фланги. Українські військові намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення.

При цьому аналітики ISW вважають, що темпи боїв у Бахмуті та на околицях сповільнилися.

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