UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ЗСУ б’ють влучно: Зеленський заявив про хороші результати ударів вглиб Росії

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українське командування проведе Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена виробництву української далекобійної зброї.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Була доповідь головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність - є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно", - написав Зеленський.

За його словами, Технологічна Ставка буде присвячена українській далекобійності, а саме - виробництву наших дронів різних типів і ракет.

"Учора приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат – будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим", - заявив президент.

Доповідь з фронту

Також Сирський доповів щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля. Там продовжується контрнаступальна операція.

Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них - безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратних кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції.

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", - Зеленський.

Удари вглиб РФ

Раніше ми писали, що в ніч на 29 вересня був атакований Карачевський завод "Електродеталь"

Згодом Україна підтвердила ураження заводу "Електродеталь" в Брянській області, який виготовляє продукцію для військових потреб армії РФ. Зазначається, що по заводу били "Нептунами".

Також ми писали, що в ніч на 23 вересня українські військові уразили два літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму. Тоді Зеленський зазначив, що українські удари спрямовані на те, щоб не дати Росії перетворити Крим на одну велику військову базу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніОлександр Сирський