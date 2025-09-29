ЗСУ б’ють влучно: Зеленський заявив про хороші результати ударів вглиб Росії

"Була доповідь головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність - є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно", - написав Зеленський.

За його словами, Технологічна Ставка буде присвячена українській далекобійності, а саме - виробництву наших дронів різних типів і ракет.

"Учора приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат – будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим", - заявив президент.

Доповідь з фронту

Також Сирський доповів щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля. Там продовжується контрнаступальна операція.

Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них - безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратних кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції.

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", - Зеленський.

Удари вглиб РФ

Раніше ми писали, що в ніч на 29 вересня був атакований Карачевський завод "Електродеталь".

Згодом Україна підтвердила ураження заводу "Електродеталь" в Брянській області, який виготовляє продукцію для військових потреб армії РФ. Зазначається, що по заводу били "Нептунами".