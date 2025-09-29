ВСУ бьют метко: Зеленский заявил о хороших результатах ударов вглубь России

Украинское командование проведет Технологическую Ставку, которая во многом будет посвящена производству украинского дальнобойного оружия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.
"Был доклад главкома Александра Сырского. Спасибо нашим воинам за меткость - есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо", - написал Зеленский.
По его словам, Технологическая Ставка будет посвящена украинской дальнобойности, а именно - производству наших дронов различных типов и ракет.
"Вчера уделил значительное время общению с производителями, как результат - будут теперь конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным", - заявил президент.
Также Сырский доложил о ситуации на фронте, и в частности в районах Покровска и Доброполья. Там продолжается контрнаступательная операция.
По состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них - безвозвратные потери. Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в рамках операции.
"Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание - ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов", - Зеленский.
Ранее мы писали, что в ночь на 29 сентября был атакован Карачевский завод "Электродеталь".
Впоследствии Украина подтвердила поражение завода "Электродеталь" в Брянской области, который изготавливает продукцию для военных нужд армии РФ. Отмечается, что по заводу били "Нептунами".
Также мы писали, что в ночь на 23 сентября украинские военные поразили два самолета на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму. Тогда Зеленский отметил, что украинские удары направлены на то, чтобы не дать России превратить Крым в одну большую военную базу.