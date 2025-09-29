ВСУ бьют метко: Зеленский заявил о хороших результатах ударов вглубь России

"Был доклад главкома Александра Сырского. Спасибо нашим воинам за меткость - есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо", - написал Зеленский.

По его словам, Технологическая Ставка будет посвящена украинской дальнобойности, а именно - производству наших дронов различных типов и ракет.

"Вчера уделил значительное время общению с производителями, как результат - будут теперь конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным", - заявил президент.

Доклад с фронта

Также Сырский доложил о ситуации на фронте, и в частности в районах Покровска и Доброполья. Там продолжается контрнаступательная операция.

По состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них - безвозвратные потери. Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в рамках операции.

"Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание - ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов", - Зеленский.

Удары вглубь РФ

Ранее мы писали, что в ночь на 29 сентября был атакован Карачевский завод "Электродеталь".

Впоследствии Украина подтвердила поражение завода "Электродеталь" в Брянской области, который изготавливает продукцию для военных нужд армии РФ. Отмечается, что по заводу били "Нептунами".