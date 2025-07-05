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ЗСУ атакували завод у Чувашії, що виготовляє компоненти для "Шахедів" і "Іскандерів"

Фото: Сили оборони знищують основи ракетного виробництва РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони України завдали удару по підприємству у Чуваській республіці Росії, яке виготовляє антенні решітки для дронів "Шахед", ракет "Іскандер" та іншого високоточного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Атака стала частиною кампанії зі зниження ракетного потенціалу ворога. В ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ "ВНИИР-Прогресс".

Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у:

  • дронах типу "Шахед",
  • ракетах "Іскандер-К",
  • уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - зауважили в Генштабі.

За словами військових, Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Атаки дронів на Росію

Нагадаємо, що в ніч на 5 липня Росію знову масовано атакували ударні дрони. Зокрема, ми писали, що у місті Чебоксари безпілотники атакували один з місцевих заводів, у місці прильоту спалахнула пожежа.

Зауважимо, що ще у ніч на 3 липня у місті Єлець (Липецька область) дронами був атакований завод "Енергія", що виробляє компоненти ракет.

А в ніч на 1 липня дрони атакували оборонний завод "Купол" в Іжевську.

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