ЗСУ атакували завод у Чувашії, що виготовляє компоненти для "Шахедів" і "Іскандерів"

Атака стала частиною кампанії зі зниження ракетного потенціалу ворога. В ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ "ВНИИР-Прогресс".

Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у:

дронах типу "Шахед",

ракетах "Іскандер-К",

уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - зауважили в Генштабі.

За словами військових, Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.