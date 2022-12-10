ЗСУ атакували ворожі пункти управління і склад боєприпасів росіян, - Генштаб

Протягом доби росіяни завдали 15 авіаційних ударів і здійснили більше 15 обстрілів з РСЗВ.

Вночі окупанти завдали ударів імовірно іранськими ударними дронами Shahed-136 по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. Українські бійці змогли перехопити 10 з 15 безпілотників.

При цьому загроза завдання загарбниками ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

Тим часом Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надає інфраструктуру для підготовки підрозділів ворога.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань противника не зафіксовано.

суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань противника не зафіксовано. На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області.

росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогонь противника потрапили райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни у Донецькій області та Площанка, Діброва, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області.

під вогонь противника потрапили райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни у Донецькій області та Площанка, Діброва, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують здійснювати спроби прориву оборони українських військ. Здійснили обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

окупанти продовжують здійснювати спроби прориву оборони українських військ. Здійснили обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області. На Новопавлівському напрямку загарбники ведуть оборону та здійснюють обстріли українських позицій з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар у Донецькій області.

загарбники ведуть оборону та здійснюють обстріли українських позицій з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар у Донецькій області. На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку Запорізької області.

росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що поблизу лінії зіткнення. Вчергове вогневого ураження зазнав Херсон та його околиці.

Окрім того, задля протидії численним випадкам дезертирства у підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка смс-повідомлень абонентам мобільної мережі "Лугаком" з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за 10 грудня уразили сім пунктів управління, шість районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів ворога.