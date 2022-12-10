ЗСУ атакували ворожі пункти управління і склад боєприпасів росіян, - Генштаб

Українські військові вдарили по семи пунктах управління, шести районах зосередження особового складу та складу боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаб ЗСУ.
Протягом доби росіяни завдали 15 авіаційних ударів і здійснили більше 15 обстрілів з РСЗВ.
Вночі окупанти завдали ударів імовірно іранськими ударними дронами Shahed-136 по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. Українські бійці змогли перехопити 10 з 15 безпілотників.
При цьому загроза завдання загарбниками ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.
Тим часом Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надає інфраструктуру для підготовки підрозділів ворога.
Окрім того, задля протидії численним випадкам дезертирства у підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка смс-повідомлень абонентам мобільної мережі "Лугаком" з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин.
Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за 10 грудня уразили сім пунктів управління, шість районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів ворога.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни змінили свою тактику у боях за Бахмут. Тепер вони діляться на підгрупи, які окремо штурмують, а інші в цей час прикриваються вогнем.
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