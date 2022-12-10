ВСУ атаковали вражеские пункты управления и склад боеприпасов россиян, - Генштаб

В течение суток россияне нанесли 15 авиационных ударов и совершили более 15 обстрелов с РСЗО.

Ночью оккупанты нанесли удары предположительно иранскими ударными дронами Shahed-136 по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Украинские бойцы смогли перехватить 10 из 15 беспилотников.

При этом угроза нанесения захватчиками ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

Между тем, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляет инфраструктуру для подготовки подразделений врага.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет, признаки формирования наступательных группировок противника не зафиксированы.

существенных изменений нет, признаки формирования наступательных группировок противника не зафиксированы. На Слобожанском направлении россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб Харьковской области.

россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях под огонь противника попали районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Площадка, Диброва, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области.

под огонь противника попали районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Площадка, Диброва, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск. Осуществили обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

оккупанты продолжают предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск. Осуществили обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области. На Новопавловском направлении захватчики ведут оборону и обстреливают украинские позиции из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар в Донецкой области.

захватчики ведут оборону и обстреливают украинские позиции из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар в Донецкой области. В Запорожском направлении россияне обстреляли более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времевку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Железнодорожное и Малую Токмачку Запорожской области

россияне обстреляли более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времевку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Железнодорожное и Малую Токмачку Запорожской области На Херсонском направлении оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области вблизи линии столкновения. В очередной раз был обстрелян Херсон и его окрестности.

Кроме того, для противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области проводится рассылка смс-сообщений абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за покидания мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за 10 декабря поразили семь пунктов управления, шесть районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов врага.