ВСУ атаковали вражеские пункты управления и склад боеприпасов россиян, - Генштаб

Украинские военные ударили по семи пунктам управления, шести районам сосредоточения личного состава и складу боеприпасов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
В течение суток россияне нанесли 15 авиационных ударов и совершили более 15 обстрелов с РСЗО.
Ночью оккупанты нанесли удары предположительно иранскими ударными дронами Shahed-136 по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Украинские бойцы смогли перехватить 10 из 15 беспилотников.
При этом угроза нанесения захватчиками ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.
Между тем, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляет инфраструктуру для подготовки подразделений врага.
Кроме того, для противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области проводится рассылка смс-сообщений абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за покидания мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.
Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за 10 декабря поразили семь пунктов управления, шесть районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов врага.
Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне изменили свою тактику в боях за Бахмут. Теперь они делятся на отдельно штурмующие подгруппы, а другие в это время прикрываются огнем.
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