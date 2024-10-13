ЗСУ атакували шість районів скупчення ворога за добу: зведення з фронту

Втрати ворога

За останню добу українські війська ліквідували ще 1300 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 668 тисяч загарбників.

Нагадаємо, 12 жовтня у мережі з'явилася інформація про нібито знищення російського літака Су-34. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) допускають, що Су-34 могли збити з винищувача F-16.

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