ВСУ атаковали шесть районов скопления врага за сутки: сводка с фронта

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили средство ПВО, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и один полевой склад боеприпасов российских захватчиков.

Ситуация по направлениям:

Купянское. За сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

Лиманское. Враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

Северское. Украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Краматорское. Оккупанты атаковали девять раз в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек.

Торецкое. Враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Торецка и Щербиновки.

Покровское. Защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.

Кураховское. Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахового, Звездного, Дальнего и Антоновки.

Времевское. Противник совершил четыре штурма наших позиций в районе Богоявления. Активно привлекал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Ореховское. Отражена одна вражеская атака неподалеку от Работино.

Приднепровское. Российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Курское. Продолжается операция украинских сил.