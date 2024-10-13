ВСУ атаковали шесть районов скопления врага за сутки: сводка с фронта

На фронте за минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений. Россияне активно штурмуют сразу на нескольких направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили средство ПВО, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и один полевой склад боеприпасов российских захватчиков.
Купянское. За сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.
Лиманское. Враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.
Северское. Украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
Краматорское. Оккупанты атаковали девять раз в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек.
Торецкое. Враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Торецка и Щербиновки.
Покровское. Защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.
Кураховское. Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахового, Звездного, Дальнего и Антоновки.
Времевское. Противник совершил четыре штурма наших позиций в районе Богоявления. Активно привлекал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Ореховское. Отражена одна вражеская атака неподалеку от Работино.
Приднепровское. Российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.
Курское. Продолжается операция украинских сил.
За последние сутки украинские войска ликвидировали еще 1300 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 668 тысяч захватчиков.
Напомним, 12 октября в сети появилась информация о якобы уничтожении российского самолета Су-34. Аналитики Института изучения войны (ISW) допускают, что Су-34 могли сбить с истребителя F-16.
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