ЗСУ атакували росіян під Мелітополем та Василівкою. Майже 300 окупантів було поранено

Фото: ЗСУ атакували росіян під Мелітополем та Василівкою (GettyImages)

Українські військові завдали влучних ударів по місцях дислокації росіян в Запорізькій області. Ворог зазнав суттєвих втрат в особовому складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими", - йдеться у повідомленні. У Генштабі зазначають, що інформація щодо загиблих уточнюється.