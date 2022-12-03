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ЗСУ атакували росіян під Мелітополем та Василівкою. Майже 300 окупантів було поранено

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Україна, Субота 03 грудня 2022 19:14
ЗСУ атакували росіян під Мелітополем та Василівкою. Майже 300 окупантів було поранено Фото: ЗСУ атакували росіян під Мелітополем та Василівкою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові завдали влучних ударів по місцях дислокації росіян в Запорізькій області. Ворог зазнав суттєвих втрат в особовому складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що інформація щодо загиблих уточнюється.

ЗСУ атакували росіян під Мелітополем та Василівкою. Майже 300 окупантів було поранено

В тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунають гучні вибухи. Тим часом неподалік, біля Плодородного чути стрілянину.

На окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.

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