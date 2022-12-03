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ВСУ атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой. Почти 300 оккупантов были ранены

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Украина, Суббота 03 декабря 2022 19:14
ВСУ атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой. Почти 300 оккупантов были ранены Фото: ВСУ атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные нанесли меткие удары по местам дислокации россиян в Запорожской области. Враг понес существенные потери в личном составе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что информация о погибших уточняется.

ВСУ атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой. Почти 300 оккупантов были ранены

Во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, у Плодородного слышна стрельба.

На оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.

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