ВСУ атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой. Почти 300 оккупантов были ранены

Украинские военные нанесли меткие удары по местам дислокации россиян в Запорожской области. Враг понес существенные потери в личном составе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что информация о погибших уточняется.