ВСУ атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой. Почти 300 оккупантов были ранены
Фото: ВСУ атаковали россиян под Мелитополем и Васильевкой (GettyImages)
Украинские военные нанесли меткие удары по местам дислокации россиян в Запорожской области. Враг понес существенные потери в личном составе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что информация о погибших уточняется.
Во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, у Плодородного слышна стрельба.
На оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.
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