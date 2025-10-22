ЗСУ атакували оборонний завод у Саранську та НПЗ у Дагестані: подробиці від Генштабу

"У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку стратегічних об’єктів на території РФ. Зокрема, Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

"Окрім того, уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства", - йдеться у повідомлення.

Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових кораблів РФ. Щорічний об’єм переробки складає до 1 млн тон. Ступінь завданих збитків уточнюється.