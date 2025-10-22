UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ЗСУ атакували оборонний завод у Саранську та НПЗ у Дагестані: подробиці від Генштабу

Фото: ЗСУ атакували оборонний завод у Саранську та НПЗ у Дагестані (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України в ніч на 22 жовтня уразили оборонний завод у Саранську та Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку стратегічних об’єктів на території РФ. Зокрема, Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

"Окрім того, уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства", - йдеться у повідомлення.

Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових кораблів РФ. Щорічний об’єм переробки складає до 1 млн тон. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Росіяни відчувають наслідки ударів по НПЗ

Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що під час ударів углиб Росії українські захисники націлюються на ключові об'єкти противника. Ефект від цих операцій уже є. Цілі України на території РФ можна розділити на три типи: система управління, оборонно-промисловий комплекс та енергетична інфраструктура.

Також Інститут вивчення війни (ISW) писав, що після успішних українських ударів по нафтопереробних заводах у Росії зросли ціни на паливо. За даними ISW, опитування показують, що зростання цін на бензин на собі відчули вже понад 70% росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУДагестанМахачкалаНПЗВторгнення Росії до України