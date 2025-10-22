ЗСУ атакували оборонний завод у Саранську та НПЗ у Дагестані: подробиці від Генштабу

Сили оборони України в ніч на 22 жовтня уразили оборонний завод у Саранську та Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку стратегічних об’єктів на території РФ. Зокрема, Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.
"Окрім того, уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства", - йдеться у повідомлення.
Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових кораблів РФ. Щорічний об’єм переробки складає до 1 млн тон. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що під час ударів углиб Росії українські захисники націлюються на ключові об'єкти противника. Ефект від цих операцій уже є. Цілі України на території РФ можна розділити на три типи: система управління, оборонно-промисловий комплекс та енергетична інфраструктура.
Також Інститут вивчення війни (ISW) писав, що після успішних українських ударів по нафтопереробних заводах у Росії зросли ціни на паливо. За даними ISW, опитування показують, що зростання цін на бензин на собі відчули вже понад 70% росіян.