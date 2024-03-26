ЗСУ атакували "Нептуном" корабель "Костянтин Ольшанський", захоплений у 2014 році в Криму

"Тут детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". Цей корабель мав використовуватися проти України, на жаль. Тому було ухвалено рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження теж було завдано. Уточнюються пошкодження, пошкодження він однозначно отримав. Він зараз небоєготовий", - розповів він.

Підсумовуючи, спікер зазначив, що ніч на 24 березня має такі результати - це фактично чотири кораблі нашого противника ("Ямал", "Азов", "Іван Хурс" та "Костянтин Ольшанський" - ред) виведені з ладу.

"З 13 кораблів РФ чотири було знищено, ще чотири в ремонті і 5 - в строю. Ситуація не змінилася, тому що з тих 4, що перебували в ремонті, якраз "Азов" і "Ямал" були двома одиницями. Тобто якби ця акція не була проведена, то зараз у них в строю було 6 одиниць, а так залишається наразі 5", - додав він.

Що відомо про корабель "Костянтин Ольшанський"

Як нагадав Плетенчук, "Костянтин Ольшанський" - це український ВДК, який 10 років тому, у 2014 році, був захоплений російськими військами під час анексії Криму.

"Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини, просто банально грабували. А на 10 рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі цього проекту, № 775, і було ухвалено рішення його відновити. Протягом року його докували, провели відновлювальні роботи", - сказав він.

Але, як додав спікер, метою цих робот було зробити фальсифікацію для того, щоб відрапортувати московському керівництву про те, як вони відновили один із нібито "своїх" БДК.

"Це міг бути або "Мінськ", або "Оленегорський гірник", бо там характер ушкоджень такий, що їх відновлення досі під великим питанням. І, відповідно, була така ідея - видати наш корабель за один з них", - уточнив Плетенчук.