ВСУ атаковали "Нептуном" корабль "Константин Ольшанский", захваченный в 2014 году в Крыму

"Тут детективная история развернулась вокруг большого десантного корабля "Константин Ольшанский". Этот корабль должен был использоваться против Украины, к сожалению. Поэтому было принято решение на поражение этой единицы нашим "Нептуном". Поражение тоже было нанесено. Уточняются повреждения, повреждения он однозначно получил. Он сейчас небоеготов", - рассказал он.

Подытоживая, спикер отметил, что ночь прошедших суток имеет такие результаты - это фактически четыре корабля нашего противника ("Ямал", "Азов", "Иван Хурс" и "Константин Ольшанский" - ред) выведены из строя.

"Из 13 кораблей РФ четыре были уничтожены, еще четыре в ремонте и 5 - в строю. Ситуация не изменилась, потому что из находившихся в ремонте четырех, как раз "Азов" и "Ямал" были двумя единицами. То есть если бы эта акция не была проведена, то сейчас у них в строю было 6 единиц, а так сейчас остается 5", - добавил он.

Что известно о корабле "Константин Ольшанский"

Как напомнил Плетенчук, "Константин Ольшанский" - это украинский БДК, который 10 лет назад, в 2014 году, был захвачен российскими войсками во время аннексии Крыма.

"Девять лет он стоял в Севастопольской бухте, его разбирали на запчасти, просто банально грабили. А на 10 год войны они поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли этого проекта, № 775, и было принято решение его восстановить. И вот на протяжении года его доковали, провели восстановительные работы", - сказал он.

Но, как добавил спикер, целью этих робот было совершить подлог для того, чтобы отрапортовать московскому руководству о том, как они восстановили один из якобы "своих" БДК.

"Это мог быть либо "Минск", либо "Оленегорский горняк", потому что там характер повреждений таков, что их восстановление до сих пор под большим вопросом. И, соответственно была такая идея - выдать наш корабль за один из них", - уточнил Плетенчук.