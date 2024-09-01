ЗСУ атакували місця скупчення ворога та вдарили по складу боєприпасів: зведення Генштабу

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника та один - по складу боєприпасів окупантів.

Ситуація на напрямках фронту:

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу складає 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. Біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Курдюмівка, Неліпівка, Нью-Йорк та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка - шість, 20 та 10 відповідно.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки, де окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки - провів за добу 13 штурмових дій.

На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення: два неподалік Роботиного та два - в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку були три атаки окупантів, без успіху.

"Триває операція у Курській області, де російські окупанти безжально обстрілюють і бомбардують свої міста і села", - додають у Генштабі.