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ВСУ атаковали места скопления врага и ударили по складу боеприпасов: сводка Генштаба

Фото: ВСУ атаковали места скопления и склад россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте за последние сутки произошло 199 боевых столкновений. Украинские военные продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника и один - по складу боеприпасов оккупантов.

Ситуация на направлениях фронта:

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны оккупантов за сутки составляет 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 18 атак захватчиков в районах девяти разных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направлял в сторону Грековки, Твердохлебового и Невского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Звоновки и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клещиевки Часового Яра и Калиновки. Около последнего из этих населенных пунктов произошло более 50 процентов всех боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку от населенных пунктов Курдюмовка, Нелиповка, Нью-Йорк и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 вражеских штурма разной интенсивности. Больше всего их было в районах населенных пунктов Гродовка Новогродовка и Михайловка - шесть, 20 и 10 соответственно.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Украинска, Лесивки, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки, где оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки - провел за сутки 13 штурмовых действий.

На Времевском направлении агрессор 11 раз атаковал украинские позиции в районах Угледара, Макаровки, Времовки, Водяного и в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения: два неподалеку от Работино и два - в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении было три атаки оккупантов, без успеха.

"Продолжается операция в Курской области, где российские оккупанты безжалостно обстреливают и бомбят свои города и села", - добавляют в Генштабе.

Ситуация в городе Часов Яр

Напомним, Часов Яр - это следующий город после Бахмута, там уже длительное время идут активные боевые действия. Недавно в 24 ОМБр им. Короля Даниила заявили, что россияне якобы контролируют 40% города.

Позже в пресс-службе бригады уточнили, что информация не соответствует действительности. Оккупанты захватили часть города, которая находится к каналу "Северский Донец-Донбасс".

В ВСУ также объясняют, что Часов Яр - это форпост, не позволяющий российским войскам штурмовать по южному флангу. Южнее расположены города Покровск и Торецк.

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