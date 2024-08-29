РФ контролює не 40%. В ЗСУ уточнили ситуацію в Часовому Ярі

Російські війська не контролюють 40% міста Часів Яр в Донецькій області. Росіяни захопили лише ту частину, яка знаходиться до каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

"Не було просування ворога за останні кілька місяців після захоплення мікрорайону перед каналом", - зазначив Полухін.

Так, представник бригади уточнив свою попередню заяву, озвучену в ефірі телемарафону "Єдині новини", про те, що росіяни нібито контролюють 40% міста . В коментарі РБК-Україна він пояснив, що просто помилився.

Бої за Часів Яр

Російська армія націлилась на Часів Яр після захоплення Бахмуту в результаті багатьох місяців жорстких боїв. Наразі російським військам вдалося захопити мікрорайон Канал, який перед цим був фактично стертий дощенту.

Також росіяни руйнують й інші райони міста. У серпня бійці Національної гвардії показали, як виглядає Часів Яр після російських бомбардувань та артилерійських ударів.

У боях за Часів Яр російська армія зазнає значних втрат. Так, на початку липня в українські військові заявляли, що за три місяці боїв росіяни втратили близько 5 тисяч солдатів.

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