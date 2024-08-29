ua en ru
Чт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські війська контролюють близько 40% Часового Яру, - Сили оборони

Часів Яр, Четвер 29 серпня 2024 09:50
UA EN RU
Російські війська контролюють близько 40% Часового Яру, - Сили оборони Фото: українські воїни контролюють 60% міста Часів Яр (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська контролюють близько 40% Часового Яру у Донецькій області. Місто розбите внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрія Полухіна в ефірі телемарафону..

"На даний момент ворог контролює ту частину міста, яка знаходиться до каналу. Це приблизно 40% цього міста", - сказав він.

Як пояснив речник, у разі захоплення Часового Яру російські окупаційні війська отримають тактичну перевагу на висоті, яка знаходиться над містами Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ, а також логістичним шляхом між ними.

Полухін додав, що Часів Яр розбитий внаслідок бойових дій, як це було з Бахмутом та Авдіївкою.

"Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху", - сказав представник 24 ОМБр.

Російські війська контролюють близько 40% Часового Яру, - Сили оборони

скриншот deepstatemap.live

Бої за Часів Яр

Місто Часів Яр знаходиться у східній частині Донецької області. Цей населений пункт - наступне місто після Бахмута. Воно розташоване за 10 км від Бахмута і за 65 км від Донецька. До повномасштабної війни там мешкало приблизно 14 тисяч осіб.

На цьому напрямку довгий час точаться важкі бої. Часів Яр відкриває шлях на Краматорську агломерацію та до таких міст Донецької області як Костянтинівка та Дружківка.

Як зазначали у Генштабі, на Краматорському напрямку за останню добу українські захисники зірвали 11 спроб прориву противника. Загалом на фронті за останню добу відбулося 195 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Часів Яр Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Масована атака дронів на Київ: ППО збила понад десяток "Шахедів", уточнено наслідки
Масована атака дронів на Київ: ППО збила понад десяток "Шахедів", уточнено наслідки
DAILY
"Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом