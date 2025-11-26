ЗСУ атакували дронами Таганрог: супутникові знімки доводять втрату ще одного ворожого літака

Про втрату ще одного літака ЗС РФ свідчать супутникові знімки.

Фото: ЗСУ вдалось знищити також літак А-100ЛЛ (скріншот)

На знімках чудово видно результат комбінованої атаки ЗСУ, в якій було використано ракети "Барс" та крилаті ракети "Нептун".

Зазначимо, що замість IL-76, вказаного на знімку, йдеться про саме А-100ЛЛ, про що свідчить наступний супутниковий знімок, зроблений ще до атаки.

Фото: знімок, зроблений до удару ЗСУ (скріншот)

А-100ЛЛ - це випробувальний стенд для російського довгобуду А-100 "Премьер", який за планом мав прийти на заміну радянським літакам ДРЛВ А-50, але програма його створення балансувала на межі закриття.

Як пише Defence Express, увагу слід звернути на опори антени РЛС над крилом цього літака. Це прямо говорить, що це не просто IL-76, а літак далекого радіолокаційного виявлення. А от розрізнити А-100 від А-50 та А-50У дозволяє додаткова антена, яка розміщена над кабіною літака і якої немає в А-50.

А от те, що мова йде саме про А-100ЛЛ, тобто літаючу лабораторію, а не про прототип А-100 "Премьер" говорить сам факт його знаходження на "ТАНТК им. Бериева", на майданчику якого він стоїть вже багато років. І мова йде про літак на базі Ил-76МД з бортовим номером "52" червоним та реєстраційним RF-93953.

Також дуже важлива роль цього А-100ЛЛ - це фактично наземний стенд для випробування всіх систем А-100. Саме на ньому має проводиться цілий ряд робіт з випробувань та оцінок обладнання для вже справжнього літака. І цей А-100ЛЛ безумовно є дуже важливим активом всієї російської програми створення нових літаків ДРЛВ на заміну А-50, та, скоріш за все, модернізації наявного парку.