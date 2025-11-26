RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

ВСУ атаковали дронами Таганрог: спутниковые снимки доказывают потерю еще одного самолета

Иллюстративное фото: самолет А-50 (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

При атаке ВСУ на Таганрог, а именно российский авиазавод "ТАНТК им. Бериева" в ночь на 25 ноября удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проект "Гарбуз" в Telegram.

О потере еще одного самолета ВС РФ свидетельствуют спутниковые снимки.

Фото: ВСУ удалось уничтожить также самолет А-100ЛЛ (скриншот)

На снимках прекрасно видно результат комбинированной атаки ВСУ, в которой были использованы ракеты "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".

Отметим, что вместо IL-76, указанного на снимке, речь идет именно об А-100ЛЛ, о чем свидетельствует следующий спутниковый снимок, сделанный еще до атаки.

Фото: снимок, сделанный до удара ВСУ (скриншот)

А-100ЛЛ - это испытательный стенд для российского долгостроя А-100 "Премьер", который по плану должен был прийти на замену советским самолетам ДРЛВ А-50, но программа его создания балансировала на грани закрытия.

Как пишет Defence Express, внимание следует обратить на опоры антенны РЛС над крылом этого самолета. Это прямо говорит, что это не просто IL-76, а самолет дальнего радиолокационного обнаружения. А вот отличить А-100 от А-50 и А-50У позволяет дополнительная антенна, которая размещена над кабиной самолета и которой нет в А-50.

А вот то, что речь идет именно об А-100ЛЛ, то есть летающей лаборатории, а не о прототипе А-100 "Премьер" говорит сам факт его нахождения на "ТАНТК им. Бериева", на площадке которого он стоит уже много лет. И речь идет о самолете на базе Ил-76МД с бортовым номером "52" красным и регистрационным RF-93953.

Также очень важна роль этого А-100ЛЛ - это фактически наземный стенд для испытания всех систем А-100. Именно на нем должен проводится целый ряд работ по испытаниям и оценкам оборудования для уже настоящего самолета. И этот А-100ЛЛ безусловно является очень важным активом всей российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50, и, скорее всего, модернизации имеющегося парка.

Напомним, во время атаки ВСУ на Таганрог, ночью 25 ноября, был поражен экспериментальный самолет А-60, который находился на авиазаводе "ТАНТК им. Бериева".

Также тогда был нанесен удар по НПЗ в Таганроге. Атаку подтвердил Генштаб ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУАтака дронов