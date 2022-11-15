ЗСУ атакували чотири райони дислокації росіян та два склади боєприпасів, - Генштаб

Збройні сили України атакували чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника. Також військовим вдалося знищити два склади боєприпасів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки;

на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія.

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за поточну добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів.