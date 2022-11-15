ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, - Генштаб

Вооруженные силы Украины атаковали четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Также военным удалось уничтожить два склада боеприпасов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково;

на Купянском и Лиманском направлениях - по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки;

на Херсонском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надежда.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.