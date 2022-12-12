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ЗСУ атакували базу аналітиків ФСБ у Мелітополі, - Федоров

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Знищені окупанти у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя. На базі цього комплексу постійно проживав підрозділ ФСБ, який відповідав за аналітику", - заявив мер міста.

За словами Федорова, українським військовим також вдалося атакувати ворожий блокпост, який розташований за 20 кілометрів від Мелітополя. Мова йде про населений пункт Новобогданівка, саме у ньому розташовано логістичний вузол росіян.

"Також була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої окупанти робили аеронавігацію. Також вона допомагала функціонувати їх системам ППО", - додав Федоров.

Мелітопольський мер додав, що окупанти зазнали серйозних втрат. Десятки з них загинули, майже дві сотні отримали поранення та були доставлені до лікарень у Криму. Росіяни почали передислоковувати свої підрозділи в інші місця.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 10 грудня, пролунало понад десять вибухів.

У селі Майське вчора пролунали вибухи у місцевій школі. За даними розвідки, на момент прильоту там було близько 150 військових Росії.

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