ВСУ атаковали базу аналитиков ФСБ в Мелитополе, - Федоров

"Уничтожены оккупанты в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях Мелитополя. На базе этого комплекса постоянно проживало подразделение ФСБ, которое отвечало за аналитику", - заявил мэр города.

По словам Федорова, украинским военным также удалось атаковать вражеский блокпост, расположенный в 20 километрах от Мелитополя. Речь идет о населенном пункте Новобогдановка, именно в нем расположен логистический узел россиян.

"Также была уничтожена радиолокационная станция, с помощью которой оккупанты делали аэронавигацию. Также она помогала функционировать их системам ПВО", - добавил Федоров.

Мелитопольский мэр добавил, что оккупанты понесли серьезные потери. Десятки из них погибли, почти две сотни получили ранения и были доставлены в больницы в Крыму. Россияне начали передислоцировать свои подразделения в другие места.