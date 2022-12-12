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ВСУ атаковали базу аналитиков ФСБ в Мелитополе, - Федоров

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Уничтожены оккупанты в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях Мелитополя. На базе этого комплекса постоянно проживало подразделение ФСБ, которое отвечало за аналитику", - заявил мэр города.

По словам Федорова, украинским военным также удалось атаковать вражеский блокпост, расположенный в 20 километрах от Мелитополя. Речь идет о населенном пункте Новобогдановка, именно в нем расположен логистический узел россиян.

"Также была уничтожена радиолокационная станция, с помощью которой оккупанты делали аэронавигацию. Также она помогала функционировать их системам ПВО", - добавил Федоров.

Мелитопольский мэр добавил, что оккупанты понесли серьезные потери. Десятки из них погибли, почти две сотни получили ранения и были доставлены в больницы в Крыму. Россияне начали передислоцировать свои подразделения в другие места.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов.

В селе Майское вчера раздались взрывы в местной школе. По данным разведки, к моменту прилета там было около 150 военных России.

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