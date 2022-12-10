У Мелітополі пролунало понад десять вибухів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні ввечері, 10 грудня, пролунало понад десять вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"У Мелітополі спекотно. Більше 10 вибухів було чути у всіх районах міста", - заявив Федоров.

За його словами, окупанти дуже стурбовані тим, що відбувається. Він також зазначив, що варто чекати на добрі новини від українських військових.

Оновлено (20:14)

За словами Федорова, на сході Мелітополя горить будівля мелітопольської християнської церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому та перетворили на своє місце для зборів.

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За інформацією "РИА Новости", у Мелітополі сьогодні ввечері спрацювала система ППО окупантів, у місті пролунало п'ять вибухів.