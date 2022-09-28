ЗСУ атакували 4 райони скупчення росіян та відбили штурм на Майорськ: зведення Генштабу

Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку - в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;

на Краматорському напрямку - Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброва та Озерне;

на Бахмутському напрямку - Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр’ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка;

на Новопавлівському напрямку - Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка;

на Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив на даному напрямку до 40 вильотів БпЛА.

За поточну добу підрозділи сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація сил оборони протягом доби уразила два опорних пункти противника.

Ракетні війська і артилерія уразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор.