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ВСУ атаковали 4 района скопления россиян и отразили штурм на Майорск: сводки Генштаба

Фото: ВСУ атаковали 4 района скопления россиян и отбили штурм на Майорск (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные атаковали 4 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и отразили атаки на Майорск и Зайцево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области и содержания временно захваченных территорий, ведет оборонные действия на занятых рубежах, а также пытается не допускать активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково;

на Краматорском направлении - Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное;

на Бахмутском направлении - Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опросное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздолевка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка;

на Новопавловском направлении - Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное и Времовка;

на Запорожском направлениях обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них - Степное, Павловка, Новополь, Орехов, Темировка, Ольговское и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения, в том числе и Никополь. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил по данному направлению до 40 вылетов БпЛА.

За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор.

Напомним, что ВСУ атаковали российский центр управления иранскими дронами в Херсонской области.

Также ВСУ атаковали позиции оккупантов в Херсонской области и уничтожили 10 россиян, танк Т-72, САУ и автомобильную технику.

Ранее, украинские военные в ночь на 2 сентября нанесли мощный удар по двум вражеским локациям в Мелитополе. После взрыва детонировало еще несколько часов.

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