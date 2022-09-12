ВСУ атаковали позиции оккупантов в Херсонской области: какие потери у врага

Украинские военные нанесли удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области, в частности по понтонным переправам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК " Юг ".

"Нашей авиацией и ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено более сотни огневых ударов по вражеским позициям, районам сосредоточения живой силы и боевой техники в тылу", - говорится в сообщении.

ВСУ дважды атаковали понтонные мосты через Ингулец и Днепр. По информации военных, их дальнейшее использование невозможно.

Также удалось уничтожить 10 россиян, танк Т-72, САУ и автомобильную технику.

"Силы обороны осуществляют круглосуточный огневой контроль мостов и переправ, не позволяя оккупантам обеспечить пополнение запасов боевой техники и боеприпасов", - добавил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.