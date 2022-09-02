Детонировало несколько часов. ВСУ атаковали две вражеские локации в Мелитополе

Украинские военные в ночь на 2 сентября нанесли мощный удар по двум вражеским локациям в Мелитополе. После взрыва детонировало еще несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям", - отметил мэр.

Федоров рассказал, что первая цель - склад боеприпасов оккупантов в районе аэродрома. Его враг уже в который раз безуспешно пытаются восстановить.

"Попали настолько метко, что детонировало еще несколько часов после взрыва. По второй уточняем информацию", - добавил городской голова.