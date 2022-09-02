ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Детонировало несколько часов. ВСУ атаковали две вражеские локации в Мелитополе

Новина українською →
Мелитополь, Пятница 02 сентября 2022 06:57
Детонировало несколько часов. ВСУ атаковали две вражеские локации в Мелитополе Фото: ВСУ нанесли удар по двум вражеским локациям в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные в ночь на 2 сентября нанесли мощный удар по двум вражеским локациям в Мелитополе. После взрыва детонировало еще несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям", - отметил мэр.

Федоров рассказал, что первая цель - склад боеприпасов оккупантов в районе аэродрома. Его враг уже в который раз безуспешно пытаются восстановить.

"Попали настолько метко, что детонировало еще несколько часов после взрыва. По второй уточняем информацию", - добавил городской голова.

Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. Военные уничтожили много живой силы и техники врага.

Кроме этого, было "демилитаризовано" 5 составов и пункт управления оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Война России против Украины
NEWS
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их