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ЗСУ атакували 17 районів скупчення росіян та відбили штурм на Бахмут, - Генштаб

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Україна, Субота 01 жовтня 2022 18:56
ЗСУ атакували 17 районів скупчення росіян та відбили штурм на Бахмут, - Генштаб Фото: ЗСУ атакували 17 районів скупчення росіян та відбили штурм на Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові завдали ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та відбили атаки на Бахмут та Козачу Лопань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку - в районі населеного пункту Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр’ївка, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне.

На Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів. Вогневого ураження ворогом завдано в районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них - Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

За добу сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили 4 командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, що українські воїни просуваються під Куп’янськом та Лиманом.

Також, ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману.

Сьогодні стало відомо, що українські військові підняли на околицях Лиману прапор України.

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