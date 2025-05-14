ЗСУ активні в Курській і Бєлгородській областях: Сирський доповів Зеленському про фронт

Голова держави розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на фронті. Його доповідь торкнулася всіх напрямків.



За словами Зеленського, щодоби на фронті понад сотня боїв. Найважчими залишаються Покровський та інші напрямки в Донецькій області.

"Ми продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області - ми захищаємо превентивно українське прикордоння", - підкреслив президент.

Він уточнив, що всі бойові дії - це не вибір України, а оборона проти окупанта.