Навіщо ЗСУ могли "зайти" у Бєлгородську область: пояснення експерта
Якщо українські військові змогли зайняти близько 5 кілометрів у Бєлгородській області, то це є суттєвим досягненням у рамках тактики відтягування уваги російських військ.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.
За його словами, це можна назвати "мікрокурською операцією", адже для просування були використані мінімальні ресурси з Курської області.
"Ми змогли забрати частину сил і використати їх у Бєлгородщині, де, як було розраховано, слабка ділянка, слабка оборона. Можна казати, це суттєве досягнення для України з метою відтягування уваги", - зазначив він.
При цьому експерт наголосив, що такі дії допомагають зменшити тиск на інших напрямках, зокрема на Сумщині, де Росія здійснює активні атаки.
"На Сумську область з Курської дійсно чиниться шалений тиск. Є і просування ворога, і обстріли на глибину до 13 км", - додав він.
Окремі повідомлення також свідчать про перекидання російських сил.
"20-та армія перекидається з Харківського та Курського напрямків саме туди, в Бєлгородщину", - підкреслив експерт, додаючи, що така тактика допомагає збалансувати тиск на різних ділянках фронту.
Чутки про наступ ЗСУ
Варто нагадати, 18 березня російські воєнкори почали писати про те, що українські захисники нібито прорвали кордон і зайшли на територію Бєлгородської області.
Згодом росіяни нібито оголосили про евакуацію в Красноярузькому районі Бєлгородської області.
Станом на 1 квітня офіційної інформації про те, що такий прорив був - немає.
Однак за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом та в Бєлгородській області.
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