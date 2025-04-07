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Зеленський підтвердив присутність ЗСУ у Бєлгородській області

Понеділок 07 квітня 2025 21:40
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Зеленський підтвердив присутність ЗСУ у Бєлгородській області Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він розповів про ситуацію на фронті та операцію українських військ у Курській і Бєлгородській областях Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо - війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що головна мета операції ЗСУ, як і раніше, - максимально захистити українську землю, зокрема громади у Сумській та Харківській області, від російських окупантів.

За словами президента, Сирський доповів про активність українських підрозділів саме по лінії кордону, а також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога.

"Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів у Курській області, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема у Донецькій області. Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант", - зазначив Зеленський.

Він подякував кожному підрозділу, який забезпечує результат, завдає втрат окупанту й захищає українські позиції.

"І ще - Бєлгородська область. Активні дії цими днями - 225-й штурмовий полк. Молодці, хлопці! Пишаюся кожним і кожною, хто б’ється заради України!", - додав президент.

Чутки про операцію ЗСУ у Бєлгородській області

Нагадаємо, у березні російські воєнкори почали писати про те, що українські захисники нібито прорвали кордон і зайшли на територію Бєлгородської області.

Згодом росіяни нібито оголосили про евакуацію в Красноярузькому районі Бєлгородської області.

Однак офіційної інформації про присутність ЗСУ у Бєлгородській області не було.

Водночас, за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом та в Бєлгородській області.

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Володимир Зеленський Курська область Бєлгородська область Війна в Україні Олександр Сирський
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