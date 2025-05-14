ВСУ активны в Курской и Белгородской областях: Сырский доложил Зеленскому о фронте

Украинские воины продолжают вести боевые действия на территории России. Они активны в Белгородской и Курской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации на фронте. Его доклад коснулся всех направлений.
"Мы продолжаем наши активные действия на Курщине и в Белгородской области - мы защищаем превентивно украинское пограничье", - подчеркнул президент.
Он уточнил, что все боевые действия - это не выбор Украины, а оборона против оккупанта.
Напомним, украинские воины продолжают свою операцию в Курской области еще с августа прошлого года. При этом в Белгородской области они относительно недавно - с марта.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил присутствие украинских защитников в Белгородской области еще 7 апреля.
Военный эксперт Иван Ступак в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина объяснил такие действия со стороны ВСУ тактикой оттягивания внимания.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.