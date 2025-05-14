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ВСУ активны в Курской и Белгородской областях: Сырский доложил Зеленскому о фронте

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины продолжают вести боевые действия на территории России. Они активны в Белгородской и Курской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации на фронте. Его доклад коснулся всех направлений.

По словам Зеленского, каждые сутки на фронте более сотни боев. Самыми тяжелыми остаются Покровский и другие направления в Донецкой области. 

"Мы продолжаем наши активные действия на Курщине и в Белгородской области - мы защищаем превентивно украинское пограничье", - подчеркнул президент. 

Он уточнил, что все боевые действия - это не выбор Украины, а оборона против оккупанта. 

Бои на территории РФ

Напомним, украинские воины продолжают свою операцию в Курской области еще с августа прошлого года. При этом в Белгородской области они относительно недавно - с марта.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил присутствие украинских защитников в Белгородской области еще 7 апреля.

Военный эксперт Иван Ступак в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина объяснил такие действия со стороны ВСУ тактикой оттягивания внимания.

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