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Зруйнували телевежу й вивернули могили: росіяни скинули на Великий Бурлук 17 КАБів

14:29 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зруйнували телевежу й вивернули могили: росіяни скинули на Великий Бурлук 17 КАБів Фото: український рятувальник (facebook.com DSNSKyiv)
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Російські окупанти масовано вдарили по Великобурлуцькій громаді на Харківщині, випустивши 17 авіабомб, три безпілотники та застосувавши реактивну артилерію.

Про це розповів голова Великобурлуцької селищної громади Віктор Терещенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "KHARKIV Today".

За його словами, нічний обстріл в ніч на 22 вересня став одним із наймасштабніших за останні роки. Ворожі удари тривали безперервно з вечора і до ранку.

Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та енергомережі, повністю зруйновано місцеву телевежу. Лише напередодні обстрілу фахівцям вдалося відновити електропостачання, яке було відсутнє протягом шести діб, однак зараз громада знову повністю знеструмлена.

"Це була чи не найбільша атака за останні роки. Обстріл був з вечора і до ранку. Пошкодили будинки, енергомережі, зруйнували телевежу", - зазначив Терещенко.

Гуманітарна ситуація та щоденні удари

Наразі у Великому Бурлуку відсутні мобільний зв’язок та інтернет, а газопостачання відсутнє вже кілька років. У селищі припинили роботу банкомати та відділення "Нової пошти". З усієї інфраструктури продовжують функціонувати лише медична служба та одна аптека.

"FPV-дрони над Бурлуком висять по 20-30 штук на добу. Стирають цілими вулицями. Он по вулиці Дорошенка прилетіли шість КАБів - так по кладовищу кістки розкидані, могили повивертало", - розповів голова громади.

Окупанти фактично знищують населений пункт вулиця за вулицею, використовуючи для цього керовані авіабомби та дрони. Через постійну небезпеку проводити будь-які відновлювальні роботи неможливо.

Селище Великий Бурлук розташоване за 20 кілометрів від державного кордону з Росією. Інтенсивність ворожих обстрілів тут суттєво зросла кілька місяців тому.

Попри постійні атаки, станом на вересень 2026 року у селищі залишаються близько 900 жителів, а загалом у громаді мешкає понад 2700 людей. Усіх дітей із Великого Бурлука раніше вже евакуювали.

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Сили протиповітряної оборони знищили та придушили 186 повітряних цілей.

Зазначимо, цієї ночі під ударом опинився Броварський район Київської області. Внаслідок атаки загорілися складські та господарські будівлі, також було пошкоджено приватні будинки й автомобілі.

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