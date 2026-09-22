ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Разрушили телевышку и вывернули могилы: россияне сбросили на Великий Бурлук 17 КАБов

14:29 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Разрушили телевышку и вывернули могилы: россияне сбросили на Великий Бурлук 17 КАБов Фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSKyiv)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские оккупанты массированно ударили по Великобурлуцкой громаде на Харьковщине, выпустив 17 авиабомб, три беспилотника и применив реактивную артиллерию.

Об этом рассказал глава Великобурлукской поселковой громады Виктор Терещенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "KHARKIV Today".

По его словам, ночной обстрел в ночь на 22 сентября стал одним из самых масштабных за последние годы. Вражеские удары продолжались непрерывно с вечера и до утра.

В результате атак повреждены жилые дома и энергосети, полностью разрушена местная телебашня. Только накануне обстрела специалистам удалось возобновить электроснабжение, которое отсутствовало в течение шести суток, однако сейчас громада снова полностью обесточена.

"Это была едва ли не самая большая атака за последние годы. Обстрел был с вечера и до утра. Повредили дома, энергосети, разрушили телебашню", - отметил Терещенко.

Гуманитарная ситуация и ежедневные удары

Сейчас в Великом Бурлуке отсутствуют мобильная связь и интернет, а газоснабжение отсутствует уже несколько лет. В поселке прекратили работу банкоматы и отделение "Новой почты". Из всей инфраструктуры продолжают функционировать только медицинская служба и одна аптека.

"FPV-дроны над Бурлуком висят по 20-30 штук в сутки. Стирают целыми улицами. Вон по улице Дорошенко прилетели шесть КАБов - так по кладбищу кости разбросаны, могилы вывернуты", - рассказал глава громады.

Оккупанты фактически уничтожают населенный пункт улица за улицей, используя для этого управляемые авиабомбы и дроны. Из-за постоянной опасности проводить какие-либо восстановительные работы невозможно.

Поселок Великий Бурлук расположен в 20 километрах от государственной границы с Россией. Интенсивность вражеских обстрелов здесь выросла несколько месяцев назад.

Несмотря на постоянные атаки, по состоянию на сентябрь 2026 года в поселке остаются около 900 жителей, а в общей сложности проживает более 2700 человек. Всех детей из Великого Бурлука раньше уже эвакуировали.

Напомним, в ночь на 22 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 186 воздушных целей.

Отметим, в эту ночь под ударом оказался Броварской район Киевской области. В результате атаки загорелись складские и хозяйственные здания, также были повреждены частные дома и автомобили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Война в Украине
Новости
Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ
Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики