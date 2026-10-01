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Зруйновано стіни, виникла пожежа: РФ вдарила по бізнес-центру в Одесі

08:17 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
фото: ДСНС на місці прильоту (ДСНС України)

Росія вночі 1 жовтня завдала удару по бізнес-центру в Одесі. На місці НП сталась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Внаслідок атаки РФ на бізнес-центр пошкоджено дах та фасад двох його будівель, вибуховою хвилею вибило скління.

Ще рятувальники повідомили, що в результаті удару частково зруйновано стіни на 5-му поверсі, виникла пожежа.

Працівники ДСНС ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню. На жаль, внаслідок атаки постраждала одна людина.

Від служби надзвичайних ситуацій залучалися понад 20 рятувальників.

Звіт Повітряних Сил

Слід зазначитти, Повітряні Сили сповістили про політ реактивних дронів уже під ранок четверга, втім раніше щодо Одеси та області - нічого не повідомлялось про ворожі цілі.

Під ранок стало відомо, що 1 жовтня противник атакував 107 ударними дронами типу Shahed (63 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу “Пародія” із шести напрямків.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня РФ вдарила також по столиці. У Києві в результаті удару палала висотка, постраждав склад.

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Російська ФедераціяОдесаВійна в УкраїніАтака дронів