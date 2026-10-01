Зруйновано стіни, виникла пожежа: РФ вдарила по бізнес-центру в Одесі

Звіт Повітряних Сил

Слід зазначитти, Повітряні Сили сповістили про політ реактивних дронів уже під ранок четверга, втім раніше щодо Одеси та області - нічого не повідомлялось про ворожі цілі.

Під ранок стало відомо, що 1 жовтня противник атакував 107 ударними дронами типу Shahed (63 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу “Пародія” із шести напрямків.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня РФ вдарила також по столиці. У Києві в результаті удару палала висотка, постраждав склад.