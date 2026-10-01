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Разрушены стены, возник пожар: РФ ударила по бизнес-центру в Одессе

08:17 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
фото: ГСЧС на месте прилета (ГСЧС Украины)

Россия ночью 1 октября нанесла удар по бизнес-центру в Одессе. На месте ЧП произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате атаки РФ на бизнес-центр повреждены крыша и фасад двух его зданий, взрывной волной выбило остекление.

Еще спасатели сообщили, что в результате удара частично разрушены стены на 5-м этаже, возник пожар.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня. К сожалению, в результате атаки пострадал один человек.

От службы чрезвычайных ситуаций привлекалось более 20 спасателей.

Отчет Воздушных Сил

Следует отметить, Воздушные Силы известили о полете реактивных дронов уже к утру четверга, впрочем ранее в Одессе и области - ничего не сообщалось о враждебных целях.

Под утро стало известно, что 1 октября противник атаковал 107 ударными дронами типа Shahed (63 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из шести направлений.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомним, в ночь на 1 октября РФ ударила также по столице. В Киеве в результате удара пылала высотка, пострадал склад.

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