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Зруйновано готель. З'явились фото наслідків удару РФ по Кривому Рогу

Фото: у Кривому Розі зруйновано готель під час атаки РФ 4 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі під час атаки РФ у ніч проти 4 вересня зруйновано готель. Також пошкоджено навчальні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи. Терор цивільних не припиняється", - розповів він.

За даними Лисака, окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок, понівечені аптека і магазини. 

 

Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг Дніпропетровської області 4 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська масовано вдарили по Україні в ніч проти 4 вересня. Зокрема, під час ракетної атаки вибухи пролунали у Кривому Розі.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Наразі у Кривому Розі постраждали п'ятеро людей через атаку РФ. Серед них - 10-річна дитина.

Атаки РФ по готелям в Україні

В останні тижні російська армія, ймовірно, почала використовувати нову тактику - бити по готелях у прифронтових містах України. Так, 25 серпня Росія вдарила по готелю у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки постраждали іноземні журналісти.

Крім того, в ніч проти 27 серпня, окупанти вдарили ракетою по готелю у Кривому Розі. Тоді загинули двоє людей, ще 5 отримали травми різного ступеня важкості.

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