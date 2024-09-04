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Разрушен отель. Появились фото последствий удара РФ по Кривому Рогу

Фото: в Кривом Роге разрушен отель во время атаки РФ 4 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге во время атаки РФ в ночь на 4 сентября разрушен отель. Также повреждены учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Здание отеля разрушено с 1 по 3 этажа. Террор гражданских не прекращается", - рассказал он.

По данным Лысака, кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей, изуродованы аптека и магазины.

 

Последствия атаки РФ на Кривой Рог Днепропетровской области 4 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел Кривого Рога

Российские войска массировано ударили по Украине в ночь на 4 сентября. В частности, во время ракетной атаки взрывы прогремели в Кривом Роге.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. На данный момент в Кривом Роге пострадали пять человек из-за атаки РФ. Среди них - 10-летний ребенок.

Атаки РФ по отелям в Украине

В последние недели российская армия, вероятно, стала использовать новую тактику - бить по отелям в прифронтовых городах Украины. Так, 25 августа Россия ударила по отелю в Краматорске Донецкой области. В результате атаки пострадали иностранные журналисты.

Кроме того, в ночь на 27 августа, оккупанты ударили ракетой по гостинице в Кривом Роге. Тогда погибли два человека, еще 5 получили травмы разной степени тяжести.

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Кривой РогДнепропетровская область