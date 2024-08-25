Окупанти вдарили по готелю у Краматорську: постраждали іноземні журналісти

Росія вдарила по Краматорську Донецької області вночі 25 серпня. Внаслідок атаки постраждали іноземні журналісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

Він зазначив, що мішенню ворога в місті став готель. Станом на 8:00 відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - журналісти, громадяни України, США та Великої Британії. Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. "На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція", - додав голова Донецької ОВА.