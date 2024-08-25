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Окупанти вдарили по готелю у Краматорську: постраждали іноземні журналісти

Краматорськ, Неділя 25 серпня 2024 08:35
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Окупанти вдарили по готелю у Краматорську: постраждали іноземні журналісти Фото: росіяни вдарили по готелю у Краматорську (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вдарила по Краматорську Донецької області вночі 25 серпня. Внаслідок атаки постраждали іноземні журналісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

Він зазначив, що мішенню ворога в місті став готель. Станом на 8:00 відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

"На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція", - додав голова Донецької ОВА.

Нічні обстріли України

В ніч на 25 серпня Росія завдала по Україні комбінованого удару. Окупанти випустили крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", а також шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69. Крім того, були зафіксовані пуски дев'яти дронів-камікадзе.

Сили протиповітряної оборони знищили вісім "Шахедів". Дрони збили у Миколаївській області.

Як зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук, росіяни вдарили по прифронтових областях України. Атаковано Чернігівську, Сумську, Харківську, Донецьку області.

Відомо, що окупанти обстріляли Харків та Чугуїв. У Харкові зафіксовано два влучання. Пошкоджено будинки, спалахнула пожежа на газогоні, є постраждалі.

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