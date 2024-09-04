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У Кривому Розі пролунали вибухи

Середа 04 вересня 2024 06:09
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У Кривому Розі пролунали вибухи
Автор: Вадим Ребрина

У Кривому Розі Дніпропетровської області під час російської атаки крилатими ракетами пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог.

Перед цим Повітряні Сили попереджали про дві крилаті ракети курсом на Кривий Ріг.

Нагадаэмо, в ніч на 4 вересня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила дрони та ракети.

Вибухи чули у Сумах. У Київській області, за інформацією КОВА, працювали сили Протиповітряної оборони. Вибух також чули у Києві, у Львові та Рівному.

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