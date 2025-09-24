UA

Зруйновано десятки будинків: Росія завдала удару по Чугуєву (фото)

У Чугуєві внаслідок ударів «Шахедами» зруйнований будинок (фото: Галини Минаєвої, ДСНС)
Автор: RBC.UA

У Чугуєві Харківщині внаслідок ворожих ударів "Шахедами" повністю зруйнований один будинок і ще майже 20 пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Чугуєва Галину Мінаєву.

Ворог завдав значної шкоди: один будинок зруйнований повністю, близько двох десятків отримали пошкодження, в тому числі значні.

"На щастя, цього разу обійшлося без жертв, одна жінка звернулася до медиків з ознаками гострої реакції на стрес", - написала Мінаєва.

Також за повідомленням ДСНС, внаслідок обстрілу по селу Шипувате на Харківщині поранена 43-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

Також зайнялися 3 приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв.м. Пошкоджені кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.

Обстріли у ніч на 24 вересня

Сьогодні у ніч на 24 вересня,противник атакував 152-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Під масований удар ворога потрапив Харків - там за пів години пролунали десятки вибухів. Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом.

