Разрушены десятки домов: Россия нанесла удар по Чугуеву (фото)

Враг нанес значительный ущерб: один дом разрушен полностью, около двух десятков получили повреждения, в том числе значительные.

"К счастью, на этот раз обошлось без жертв, одна женщина обратилась к медикам с признаками острой реакции на стресс", - написала Минаева.

Также по сообщению ГСЧС, в результате обстрела по селу Шиповатое на Харьковщине ранена 43-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.

Также загорелись 3 частные хозяйственные постройки общей площадью 150 кв.м. Повреждены несколько частных жилых домов и здания учебного заведения.