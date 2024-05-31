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Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300

Фото: наслідки обстрілу Харкова 31 травня (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вночі 31 травня знову завдала ударів по Харкову. Росіяни поцілили ракетами С-300 у житлову забудову.

РБК-Україна зібрало фото та відео наслідків чергової російської атаки на Харків.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: прес-служба поліції Харківської області.

За даними прокуратури, у місті було зафіксовано 5 влучань. Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу там зруйновано п'ятиповерховий будинок та пошкоджено ще 20 житлових будівель. Також зруйновано приватне підприємство.

За попередніми даними, в результаті обстрілу загинули три людини. Один із загиблих - охоронець приватного підприємства, котрий на момент атаки перебував на вулиці. Ще 23 особи отримали поранення, серед них дві дитини - хлопчик та дівчинка 12 років.

 

Фото: наслідки обстрілу Харкова 31 травня (t.me/police_kh_region)

Обстріл Харкова в ніч на 31 травня

Росія кожного дня завдає ударів по місту Харків. Цього разу опівночі 31 травня росіяни завдали подвійного удару ракетам С-300 по житловій забудові. Така тактика окупантів направлена на те, щоб завдати як найбільшої кількості жертв та поранених. Адже під час другого обстрілу атакують зазвичай медиків, поліцію та рятувальників.

Остання атака не стала виключенням. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни завдали другий удар тоді, коли на місці трагедії вже працювали медики та рятувальники.

Пізніше стало відомо про перші жертви в результаті обстрілу, а також те, що серед постраждалих є діти.

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