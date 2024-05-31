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Разрушен дом, есть жертвы и десятки раненых: как выглядит Харьков после обстрела С-300

Фото: последствия обстрела Харькова 31 мая (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация ночью 31 мая снова нанесла удары по Харькову. Россияне попали ракетами С-300 в жилую застройку.

РБК-Украина собрала фото и видео последствий очередной атаки российской на Харьков.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным прокуратуры, в городе было зафиксировано 5 попаданий. Россияне целили исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города. В результате обстрела там разрушен пятиэтажный дом и повреждены еще 20 жилых построек. Также разрушено частное предприятие.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли три человека. Один из погибших - охранник частного предприятия, на момент атаки находившийся на улице. Еще 23 человека получили ранения, среди них два ребенка – мальчик и девочка 12 лет.

 

Фото: последствия обстрела Харькова 31 мая (t.me/police_kh_region)

Обстрел Харькова в ночь на 31 мая.

Россия каждый день наносит удары по городу Харьков. На этот раз в полночь 31 мая россияне нанесли двойной удар ракетам С-300 по жилой застройке. Такая тактика оккупантов направлена на то, чтобы нанести как наибольшее количество жертв и раненых. Ведь во время второго обстрела обычно атакуют медиков, полицию и спасателей.

Последняя атака не стала исключением. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне нанесли второй удар тогда, когда на месте трагедии уже работали медики и спасатели.

Позже стало известно о первых жертвах в результате обстрела, а также о том, что среди пострадавших есть дети.

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