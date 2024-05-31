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Удар РФ по Харкову: є жертви, серед госпіталізованих - діти

П'ятниця 31 травня 2024 01:37
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Удар РФ по Харкову: є жертви, серед госпіталізованих - діти Ілюстративне фото: Росія обстріляла Харків в ніч на 31 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація в ніч на п'ятницю, 31 травня, в черговий раз завдала удару по місту Харків. Росіяни влучили у п'ятиповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Під час обстрілу Росія влучила у п'ятиповерховий будинок. Там було зруйновано два верхні поверхи.

Спочатку повідомлялось про 8 постраждалих, але згодом ця кількість зросла до 12 осіб. Також відомо, що серед постраждалих - 12-річна дівчинка. Її було госпіталізовано.

"На жаль, одна людина загинула", - повідомив Синєгубов.

Оновлено о 01:40.

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13. Було госпіталізовано 12-річного хлопчика.

Оновлено о 01:55.

Кількість загиблих зросла до двох осіб.

Обстріл Харкова

Близько опівночі 31 травня Росія в черговий раз завдала ударів по місту Харків. Було зафіксовано два прильоти в район щільної житлової забудови - через деякий час це місце зазнало повторних обстрілів.

Також, в ніч на 30 травня, в результаті чергової атаки росіян постраждали семеро осіб.

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