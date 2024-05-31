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Двічі в одне місце: росіяни вдарили по Харкову з С-300, постраждав медик

П'ятниця 31 травня 2024 02:23
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Двічі в одне місце: росіяни вдарили по Харкову з С-300, постраждав медик Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація опівночі, 31 травня, обстріляла Харків ракетами С-300. Росіяни традиційно застосували тактику подвійних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram та Харківську обласну прокуратуру.

За його словами, станом на 02:15 відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих. Серед поранених - медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто "швидкої".

"Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці", - написав Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання - виключно цивільна інфраструктура.

За даними прокуратури, Росія запустила по Харкову ракети типу С-300 та С-400 з території Бєлгородської області.

В результаті обстрілу зафіксовано п'ять влучань у Новобаварському районі:

  • одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.
  • інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком.
  • пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків.
  • зруйновано приватне підприємство.

Обстріл Харкова

Опівночі 31 травня Росія в знову обстріляла українське місто Харків. У місті було зафіксовано декілька прильотів в районі щільної житлової забудови. Пізніше це місце зазнало повторних обстрілів.

Через деякий час стало відомо про перші жертви в результаті обстрілу, а також те, що серед постраждалих є діти.

Також, в ніч на 30 травня, в результаті чергової атаки росіян постраждали семеро осіб.

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